La Rai ha deciso di non includere Barbara D’Urso nei palinsesti estivi, lasciando spazio ad altri programmi. La conduttrice non sarà presente nelle trasmissioni della stagione calda, mentre si prepara a un possibile ritorno in autunno. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, senza che siano stati forniti motivi ufficiali. La sua assenza dai programmi estivi si protrae senza spiegazioni pubbliche.

L’assenza di Barbara D’Urso dai nuovi palinsesti estivi della Rai continua ad alimentare dubbi, commenti e indiscrezioni. Nonostante il suo nome venga accostato da mesi al servizio pubblico, anche questa volta per la conduttrice non sarebbe stato trovato alcuno spazio nella programmazione della prossima stagione estiva. Una scelta che ha sorpreso molti addetti ai lavori e una parte del pubblico, soprattutto considerando la quantità di nuovi volti e programmi annunciati da Viale Mazzini. Eppure, mentre in Rai tutto sembra ancora fermo, la stessa conduttrice avrebbe lasciato intendere che il suo ritorno televisivo potrebbe essere soltanto rimandato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La Rai chiude le porte a Barbara D’Urso, in estate non c’è spazio per lei (ma lei punta all’autunno con un ritorno shock!)

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