La politica non appassiona più Serve una riflessione seria

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pri cervese esprime delusione per il voto del 24 e 25 maggio, evidenziando un calo di circa un punto percentuale rispetto alle amministrative del 2024. La partecipazione alle urne è risultata molto bassa, con un alto tasso di astensione. La politica sembra aver perso interesse tra i cittadini, richiedendo una riflessione approfondita sulla situazione.

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Anche il Pri cervese esprime delusione dall’esito del voto del 24 e 25 maggio. Non solo per la performance della lista, che ha perso circa 1 punto percentuale sulle amministrative 2024, ma soprattutto per il forte astensionismo che merita più di un approfondimento. "È sempre più evidente – riferisce il segretario comunale Agostino Biondi – la crisi della partecipazione democratica e della fiducia nei partiti e nella classe dirigente chiamata a governare la città, sulla quale manca una riflessione seria e approfondita. Riteniamo indispensabile che chi si riconosce nel pensiero laico si assuma la responsabilità di avviare un percorso nuovo, fondato sul confronto, sull’ascolto e sulla riscoperta dei valori autentici della politica, tornando a discutere dei modelli di società che si intendono costruire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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