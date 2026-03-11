In commissione Marmo si è parlato di una riforma necessaria, con una richiesta di ridurre le ideologie e concentrarsi sugli interessi collettivi. Anselmo Ricci, presidente della Cooperativa Gioia, ha concluso gli interventi con una riflessione approfondita sul settore. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti e si è concentrata sulle questioni attuali del comparto.

Nel giro dei pareri in commissione Marmo, profonda riflessione sul settore da parte di Anselmo Ricci, presidente della Cooperativa Gioia, che ha chiuso gli interventi. Rici ha ricordato più volte come le cave siano tra le più all’avanguardia nel mondo, con il rispetto di diversi parametri, sottolineando la necessità di non mettere ulteriormente in difficoltà il settore. "Abbiamo attuato tutti insieme, unico Comune al mondo - ha spiegato Ricci - una serie di norme che hanno portato una evoluzione tra le aziende di escavazione. Giro nelle cave di tutto il mondo e assicuro che nessuno si avvicina ai nostri standard. Questi parametri hanno dei costi e proprio per adeguarci agli standard siamo gli unici che pagano questi costi, giustamente sostenuti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Serve una seria riforma. Meno ideologie e più interessi collettivi"

