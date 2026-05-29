la pinsa romana ha conquistato manhattan

A Manhattan è stata allestita una parata con elementi della cultura romana, tra cui centurioni, Vespe d’epoca e un personaggio vestito da imperatore trasportato in lettiga. La manifestazione ha accompagnato il lancio di un nuovo locale dedicato alla pinsa romana, che rappresenta il Made in Italy nel settore gastronomico. La parata si è svolta tra le strade della città, attirando l’attenzione di passanti e media.

Il Made in Italy è sbarcato a New York in grande stile. E questa volta lo ha fatto con centurioni romani, Vespe d’epoca e persino un imperatore trasportato in lettiga tra le strade di Manhattan. A firmare l’iniziativa è Di Marco, azienda inventrice e leader mondiale della pinsa Romana, che dopo aver rivoluzionato il mercato italiano e diffuso nel mondo la cultura della pinsa, ha deciso di rendere famosa la pinsa anche gli Stati Uniti con una spettacolare attivazione urbana. L’evento è stato organizzato in occasione del National Pinsa Day, che si celebra negli Usa il 28 maggio, giorno in cui il marchio della parola Pinsa è stato ufficialmente assegnato a Di Marco dall’ufficio marchi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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