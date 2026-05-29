La nuova inaspettata carriera della star di Sex and the City Jason Lewis

Da amica.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per un’intera generazione di spettatrici è semplicemente Smith Jerrod, il fidanzato modello – e molto più giovane – di Samantha Jones in Sex and the City: l’uomo che riesce nell’impresa impossibile di far capitolare la più indipendente del gruppo, convincendola perfino a lasciare New York per trasferirsi a Los Angeles. Nella vita vera però Jason Lewis ha cambiato completamente scena: addio Hollywood, benvenuta Costa Rica. E una nuova carriera da scrittore fantasy. Da fidanzato di Samantha a scrittore, la nuova carriera di Jason Lewis. L’ex attore e modello americano, oggi 54 anni, è riapparso su Instagram dopo quasi tre anni di silenzio, rivelando di avere trascorso questo periodo lontano dai riflettori lavorando a una saga fantasy composta da nove libri. 🔗 Leggi su Amica.it

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