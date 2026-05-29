Per un’intera generazione di spettatrici è semplicemente Smith Jerrod, il fidanzato modello – e molto più giovane – di Samantha Jones in Sex and the City: l’uomo che riesce nell’impresa impossibile di far capitolare la più indipendente del gruppo, convincendola perfino a lasciare New York per trasferirsi a Los Angeles. Nella vita vera però Jason Lewis ha cambiato completamente scena: addio Hollywood, benvenuta Costa Rica. E una nuova carriera da scrittore fantasy. Da fidanzato di Samantha a scrittore, la nuova carriera di Jason Lewis. L’ex attore e modello americano, oggi 54 anni, è riapparso su Instagram dopo quasi tre anni di silenzio, rivelando di avere trascorso questo periodo lontano dai riflettori lavorando a una saga fantasy composta da nove libri. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova, inaspettata carriera della star di Sex and the City Jason Lewis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: And Just Like That..., il creatore della serie revival di Sex and the City: "In futuro sarà un cult"

Jamie Lee Curtis compie 50 anni di carriera: da aspirante poliziotta a star di Hollywood. E presto sarà la nuova Jessica FletcherJamie Lee Curtis festeggia 50 anni di carriera nel cinema, passando da ruoli di aspirante poliziotta a star di Hollywood.