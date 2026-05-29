Da gennaio 2027, la lega di football canadese (CFL) sarà trasmessa in diretta su DAZN, gratuitamente e in tutto il mondo. La piattaforma ha ottenuto i diritti di trasmissione per sei stagioni, fino al 2032, coprendo sia il mercato canadese che internazionale. La CFL, una delle competizioni sportive più seguite in Canada, sarà così visibile ai tifosi globali senza costi aggiuntivi.

DAZN Canada sarà l’emittente esclusiva di tutte le partite del Saturday Night Football. I tifosi canadesi potranno seguire 21 incontri consecutivi della stagione regolare del sabato in fascia di massimo ascolto, oltre a due partite di playoff ogni stagione in esclusiva su DAZN. A livello globale, DAZN offrirà tutte le partite della stagione regolare della la lega di football canadese (CFL), l’intero programma dei playoff e la Grey Cup (al di fuori degli Stati Uniti). Tutti i contenuti CFL saranno disponibili gratuitamente a livello internazionale fuori dal Nord America. DAZN produrrà una propria copertura esclusiva per il Canada, con un team dedicato, offrendo un’esperienza innovativa che manterrà l’identità e le caratteristiche distintive della lega. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - La lega di football canadese (CFL) sarà visibile in diretta su DAZN gratis e a livello globale

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