La Formula 1 cambia le regole per il GP di Monaco 2026 | auto disinnescate per motivi di sicurezza

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Formula 1 cambia configurazione per il GP di Monaco: niente Straight Mode e auto 2026 "depotenziate" sulle strade di Monte Carlo per motivi di sicurezza. Resta invece la modalità sorpasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La FIA regole per monaco e il futuro dei motori.

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