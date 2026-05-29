La Formula 1 cambia le regole per il GP di Monaco 2026 | auto disinnescate per motivi di sicurezza

La Formula 1 cambia configurazione per il GP di Monaco: niente Straight Mode e auto 2026 "depotenziate" sulle strade di Monte Carlo per motivi di sicurezza. Resta invece la modalità sorpasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La FIA regole per monaco e il futuro dei motori.

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