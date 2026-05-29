La filiera del pesce nel mirino | oltre 300 chili sequestrati tra Roma e Tivoli

Notizia in breve

La Guardia Costiera ha sequestrato oltre 300 chili di pesce tra Roma e Tivoli durante controlli sulla filiera della pesca. Le operazioni sono state condotte per verificare la conformità alle normative sanitarie e di tracciabilità. Non sono stati segnalati incidenti o sanzioni specifiche, ma sono stati sequestrati i prodotti non conformi. Le autorità hanno proseguito con verifiche presso diversi punti vendita e attività di trasporto.