La filiera del pesce nel mirino | oltre 300 chili sequestrati tra Roma e Tivoli
La Guardia Costiera ha sequestrato oltre 300 chili di pesce tra Roma e Tivoli durante controlli sulla filiera della pesca. Le operazioni sono state condotte per verificare la conformità alle normative sanitarie e di tracciabilità. Non sono stati segnalati incidenti o sanzioni specifiche, ma sono stati sequestrati i prodotti non conformi. Le autorità hanno proseguito con verifiche presso diversi punti vendita e attività di trasporto.
Controlli della Guardia Costiera sulla filiera della pesca nella provincia di Roma. L’attività ispettiva, svolta dalla Guardia Costiera di Roma-Fiumicino in collaborazione con la Guardia Costiera di Gaeta e sotto la supervisione del Centro di Controllo Area Pesca di Civitavecchia, ha portato al sequestro di oltre 300 chili di prodotto ittico risultato irregolare. Le verifiche sono state effettuate nell’ambito delle attività finalizzate alla tutela del consumatore finale e al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei prodotti della pesca. Nel corso dell’operazione è stato controllato anche un grossista con sede nel comune di Guidonia Montecelio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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