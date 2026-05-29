Durante una corsa ciclistica, un attacco improvviso di un corridore statunitense ha sorpreso il gruppo. Senza il suo allungo, il leader della gara avrebbe probabilmente conquistato la vittoria. Un commentatore ha commentato che il corridore americano andava molto forte e ha sottolineato che senza di lui, il ciclista italiano avrebbe vinto. Un altro partecipante ha espresso un’opinione sulla strategia di un altro concorrente, definendolo un romantico.

TAPPONE MOVIMENTATO. Non mi aspettavo una fuga del genere. Kuss andava davvero forte. Se non ci fosse stato l’americano, avrebbe vinto Ciccone. L’andamento della corsa è stato bello. IL GIRO D’ITALIA DI CICCONE. Ciccone oggi ha fatto la corsa per conto suo. Poteva anche fare qualcosa per aiutare Gee, ma credo sia stato giusto così. La maglia azzurra era nei piani della squadra, di sicuro. Giulio puntava a quella e ad una tappa, quindi sarà soddisfatto al 50%. Però io credo possa essere contento di come ha corso in questo Giro. Oggi è arrivato terzo, ha vestito anche la maglia rosa per un giorno. Deve essere soddisfatto. LA POLEMICA CICCONE-RUBIO. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Ciccone ha ragione, Rubio non ci ha capito niente. Pellizzari? Sono un inguaribile romantico e…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

‘La Fagianata’ di Magrini: “Vingegaard voleva misurare gli avversari e ha capito una cosa. Piganzoli fa un percorso”Durante la tappa, un incidente ha coinvolto un ciclista che è scivolato, causando la sua caduta e influenzando il corso della gara.

‘La Fagianata’ di Magrini: “Vingegaard voleva misurare gli avversari e ha capito una cosa. Piganzoli può fare un percorso”Durante la tappa di ieri, Soler è scivolato e ha perso il controllo della bici, cadendo e interrompendo la sua corsa.

Temi più discussi: ‘La Fagianata’ di Magrini: Neutralizzazione? Una fesseria. Vingegaard lascerà andare le fughe; ‘La Fagianata’ di Magrini: Alcuni corridori e ammiraglie tatticamente non all’altezza. Magnier innervosisce Milan; ‘La Fagianata’ di Magrini: Punto su Ciccone a Pila, Pellizzari può fare podio. Voci su Vingegaard. E il caldo…; ‘La Fagianata’ di Magrini: Vingegaard al 70%; ho una paura per Pellizzari. Hindley? Ci vuole rispetto.

Tutti gli argomenti d'interesse della tappa odierna x.com

‘La Fagianata’ di Magrini: A Milan manca l’ultimo uomo. Vingegaard vuole pareggiare PogacarASPETTI LA FUGA E ARRIVANO I VELOCISTI E' stata una tappa anomala, io pensavo arrivasse la fuga. Narvaez non aveva le gambe dei giorni migliori, sul muro ... oasport.it

‘La Fagianata’ di Magrini: In Pellizzari credo ancora: è un talento naturale. Caruso miglior italiano? Non mi stupirebbeUNA TAPPA MOVIMENTATA E' stata una bella tappa, con tanti corridori di valore. Ciccone ha perso l'attimo marcando Narvaez: quando è partito Caruso, ha un ... oasport.it