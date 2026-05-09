Durante la tappa di ieri, Soler è scivolato e ha perso il controllo della bici, cadendo e interrompendo la sua corsa. Vingegaard ha cercato di valutare le forze degli avversari, notando che Piganzoli potrebbe completare il percorso senza problemi. Questa caduta ha influenzato la dinamica della gara, mentre l’attenzione si è concentrata sulle strategie degli atleti e sui momenti chiave della tappa.

LA CADUTA CHE HA CONDIZIONATO LA TAPPA. E’ scivolato Soler: c’è poco da fare, gli è partita via la bici. Dispiace perché hai perso Buitrago, Yates, sono tanti che hanno perso terreno. La UAE ha perso tutto, toccherà fare classifica a Christen, sempre che la faccia. Caruso diventa il capitano per la Bahrain. A Ciccone, con questa situazione, contando anche che Gee ha perso tanto, toccherà fare classifica. Intanto si ritrova lì, poi vediamo. GIULIO PELLIZZARI RISPONDE A VINGEGAARD. Bene Pellizzari, ha fatto una bella corsa, si è piazzato, ha risposto bene a Vingegaard. E’ vero che non era una salita esagerata, però lui era lì per vincere la tappa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Vingegaard voleva misurare gli avversari e ha capito una cosa. Piganzoli può fare un percorso”

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