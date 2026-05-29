Quest’estate, in Croazia, si trovano spiagge con acque simili a quelle dei tropici, con baie di sabbia bianca e mare cristallino. Le località offrono strutture di comfort e natura incontaminata a breve distanza dalle principali città. La presenza di servizi di alta qualità e paesaggi vari, tra pinete e scogliere, rende questa destinazione accessibile senza la necessità di voli intercontinentali o grandi spese. La regione permette di trascorrere vacanze in ambienti che combinano mare, relax e natura.

Ogni estate la ricerca della destinazione perfetta si trasforma in un’impresa: voli intercontinentali, fusi orari, budget importanti. Eppure, a poche ore dall’Italia, esiste un angolo di costa con acque cristalline, spiagge da sogno, natura selvaggia e un resort di lusso che non ha nulla da invidiare alle mete tropicali più celebrate. La risposta si chiama Croazia. E il suo indirizzo più esclusivo è Falkensteiner Resort Punta Skala. Il mare dell’Adriatico che sembra tropicale (davvero). La Dalmazia non smette mai di sorprendere. Quell’acqua blu cobalto, trasparente fino al fondale, quelle isole che emergono all’orizzonte come frammenti di un sogno – le celebri Incoronate – quel profumo di salvia e macchia mediterranea che accompagna ogni passeggiata sul lungomare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Croazia che non ti aspetti: mare tropicale, comfort e natura a due passi da casa

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Le Spiagge Più Belle dellIstria | Dove Andare tra Mare Cristallino, Scogli e Calette Nascoste

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