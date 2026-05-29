La Cina ha aggiornato il sistema di sorveglianza di massa, integrando l’intelligenza artificiale per analizzare automaticamente le immagini raccolte. La rete esistente, già molto estesa, ora utilizza nuove tecnologie per identificare comportamenti sospetti e monitorare le attività pubbliche senza intervento umano diretto. Non sono stati forniti dettagli sulla portata o sui tempi di implementazione. La modifica riguarda principalmente l’automazione nel riconoscimento e nell’analisi dei dati raccolti.

La Cina sta costruendo una nuova rete di sorveglianza? No, ce l’ha già. La novità? Pechino sta provando a renderla meno dipendente dall’occhio umano e più capace di leggere da sola ciò che accade nelle strade. Secondo le ricostruzioni del Financial Times, basate sull’esame di oltre una dozzina di documenti di gara e su colloqui con persone vicine ai contratti, diverse amministrazioni locali cinesi stanno aggiornando telecamere, server e software con sistemi di intelligenza artificiale in grado di analizzare scene, riconoscere comportamenti ritenuti anomali e recuperare filmati attraverso richieste scritte. La rete cinese di videosorveglianza era già tra le più estese al mondo e da anni viene impiegata per controllo urbano, prevenzione del crimine, gestione delle emergenze e monitoraggio politico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina aggiorna la sorveglianza di massa. Ora l’occhio dello Stato usa l’IA

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