Sinner dallo show al baratro | il caldo del Roland Garros ferma Jannik sconfitto al quinto set

Jannik Sinner è stato sconfitto al quinto set nel match del Roland Garros, dopo aver affrontato un caldo intenso che ha causato bollicine e mal di testa. La partita si è conclusa con la sua uscita di scena, segnando una sconfitta dopo una lunga battaglia sul campo. Il torneo si è interrotto per il tennista italiano, che aveva iniziato la sfida in buona forma prima di essere rallentato dal clima caldo.

Parigi, 28 maggio 2026 – Le bollicine e poi il mal di testa, forte. Sinner scende in campo col fioretto: palle corte, punti a rete (una ventina quelli vinti), serve & volley e slice e poi precipita in una crisi fisica proprio sul più bello, quando sta per chiudere la partita, un baratro profondissimo da cui non esce più e regala a Juan Manuel Cerundolo (vincitore per 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1) il successo della vita, il terzo turno al Roland Garros e un possibile confronto con il talentuoso spagnolo Landaluce o il ceco Kopriva. Il primo set in controllo. Ed è uno choc, perché Sinner inizia in pieno controllo, con champagne e variazioni contro l’analista dei numeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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