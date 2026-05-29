Jannik Sinner | fragile e invulnerabile

Alle 14.12, Jannik Sinner era a un game dalla vittoria e dal passaggio al terzo turno di un torneo del Grande Slam. Un’ora più tardi, il giocatore lascia il campo del Philippe Chatrier sconfitto, eliminato dalla competizione. La partita si conclude con la sua sconfitta, interrompendo la sua corsa nel torneo.

Alle 14.12 Jannik Sinner era a un game dalla vittoria, e dal passaggio al terzo turno. Un’ora dopo saluta la folla del Philippe Chatrier, eliminato. Una scena assolutamente inimmaginabile, prodotta nel giro di poco più di un’ora. Quello che è successo nel mezzo non ha strettamente a che fare col tennis, e più col tentativo di sopravvivenza di un corpo a condizioni atmosferiche estreme, al burnout psicofisico o semplicemente a una giornata storta. Alle 14.12 Sinner serve per il match contro Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco. Minore d’età, di classifica e talento. Sinner aveva condotto il match placidamente, sforzandosi soprattutto di non sforzarsi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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