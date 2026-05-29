Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo ad Alleghe. La tappa è stata caratterizzata da un percorso impegnativo, che ha visto i corridori affrontare salite e discese tra le montagne. La vittoria è arrivata dopo una fuga che ha coinvolto diversi atleti, con il ciclista statunitense che ha preceduto gli avversari negli ultimi chilometri. La corsa continua con i concorrenti che si preparano per le prossime tappe.

Nuovo episodio di Bike Today dedicato alla diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo ad Alleghe. Parte il weekend decisivo della Corsa Rosa con il primo vero tappone di montagna che include il Passo Giau, Cima Coppi di questa edizione. A trionfare è Sepp Kuss: altro arrivo in salita e un’altra vittoria per la Visma, che festeggia con il gregario di lusso che completa la collezione di successi nei Grandi Giri. Beffato Giulio Ciccone che ha provato in tutti i modi a portarsi a casa la frazione ma deve accontentarsi della Maglia Azzurra. L’Italia è protagonista con Davide Piganzoli, che punta con forza alla Maglia Bianca di miglior giovane, e Giulio Pellizzari, solido supporto di Jai Hindley nella corsa per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italiani protagonisti al Giro. Ad Alleghe vince Kuss

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