Nel secondo incontro del torneo europeo Under 17, la squadra italiana ha battuto il Montenegro per 3-0. La partita si è giocata in modo equilibrato, ma l’Italia ha segnato tre gol e mantenuto la porta inviolata. La vittoria consente alla squadra di salire in testa al girone. La prima partita era terminata con una vittoria di misura contro la Francia.

Dopo la vittoria di misura contro la Francia alla prima partita, ecco il secondo successo per i ragazzi di mister Franceschini: gol di Ballarin, Corigliano e Fugazzola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia Under 17, Europeo da leoni! Montenegro battuto 3-0, primi nel girone

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