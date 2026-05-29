Un studente ha aggredito con un coltello un insegnante in una scuola italiana. Dopo l’attacco, ha ripreso la scena con il cellulare. La polizia è intervenuta sul posto, e l’insegnante è stato portato in ospedale. La scuola è stata evacuata, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuno altro è rimasto coinvolto.

Una mattinata scolastica apparentemente identica a mille altre si è trasformata in un secondo in uno scenario surreale e ad altissima tensione. Tra i banchi di una prima media, dove le ore dovrebbero scorrere tra quaderni e spiegazioni, un ragazzino ha deciso di mettere in atto un piano curato nei minimi dettagli. Davanti agli occhi increduli e terrorizzati dei propri compagni di classe, il giovanissimo ha tirato fuori delle armi da taglio e ha tentato di scagliarsi contro il proprio insegnante. L’azione, repentina e imprevedibile, ha spezzato bruscamente la normalità della lezione, proiettando l’intera aula in un incubo fortunatamente interrotto prima che si consumasse la tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, è successo di nuovo: aggredisce professore con coltello e riprende la scena con il cellulare

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Ucciderò la mia insegnante di francese, le parole del 13enne che ha accoltellato la prof a scuola

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