Irst nuovo cambiamento Il direttore scientifico Normanno va al Gemelli
Il direttore scientifico dell’IRST di Meldola, Nicola Normanno, lascia l’istituto e si trasferisce al Policlinico Gemelli di Roma, dove assumerà il ruolo di vicedirettore. Questo cambio ai vertici si inserisce in un periodo di trasformazione dell’istituto. Normanno ha annunciato il suo addio, senza specificare i motivi del trasferimento. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su eventuali sostituti o nuove nomine.
Un altro cambio ai vertici accompagna la fase di trasformazione dell’Irst di Meldola. Il direttore scientifico Nicola Normanno lascerà l’istituto romagnolo per trasferirsi al Policlinico Gemelli di Roma, dove assumerà il ruolo di vicedirettore. Intanto il consiglio d’amministrazione dell’ospedale oncologico ha affidato ad Antonino Musolino l’incarico di direttore scientifico facente funzioni a partire da lunedì. Arrivato a Meldola nel 2024 con un contratto in scadenza nell’aprile 2027, Normanno conclude così in anticipo la sua esperienza alla guida scientifica dell’Irst. "Desidero esprimere la nostra riconoscenza a Nicola Normanno – dichiara... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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