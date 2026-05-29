irst nuovo cambiamento il direttore scientifico normanno va al gemelli

Notizia in breve

Il direttore scientifico dell’IRST di Meldola, Nicola Normanno, lascia l’istituto e si trasferisce al Policlinico Gemelli di Roma, dove assumerà il ruolo di vicedirettore. Questo cambio ai vertici si inserisce in un periodo di trasformazione dell’istituto. Normanno ha annunciato il suo addio, senza specificare i motivi del trasferimento. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su eventuali sostituti o nuove nomine.