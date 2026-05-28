La presidente della Banca centrale europea ha annunciato che non saranno adottate misure specifiche per contrastare l’aumento dei prezzi. Nel frattempo, il suo stipendio è cresciuto più dell’inflazione. La Bce ha dichiarato di essere preoccupata per la sostenibilità dei conti pubblici, ma senza interventi di supporto, il calo della domanda potrebbe determinare un crollo del prodotto interno lordo. Anche il Fondo monetario internazionale condivide questa posizione.

Christine Lagarde nel Financial Stability Review – è il bollettino sull’andamento dell’economia che l’Eurotower pubblica due volte l’anno – manda a dire all’Italia di non esagerare con i sostegni a famiglie ed imprese per calmierare gli effetti del caro energia, perché stimoli fiscali finirebbero «mettere ulteriormente sotto pressione i conti pubblici di alcuni Paesi dell’area euro altamente indebitati» e fare alzare lo spread. Quindi Giorgia Meloni è bene non si faccia illusioni anche perché sempre la Lagarde, alla richiesta avanzata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di una flessibilità del Patto di stabilità legata al caro energia, ha seccamente risposto: «Ci sono delle regole e quelle si rispettano. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Lagarde frena le misure anti rincari. Tanto il suo stipendio sale più dell’inflazione

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