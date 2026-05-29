Incidente frontale sulla Braccianese a Manziana | due feriti gravi donna portata in eliambulanza a Roma

Due persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente frontale avvenuto sulla strada Braccianese a Manziana. Una donna è stata estratta dalle lamiere e trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Un uomo coinvolto nello scontro ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e il soccorso.

Incidente tra due auto sulla Braccianese. Una giovane è stata estratta dalle lamiere e trasferita in codice rosso al Gemelli di Roma, grave anche un uomo. Traffico bloccato per ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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