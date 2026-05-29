Incertezza per tirocinanti Gol sindaco di Aversa chiede proroga a Regione
Il sindaco di Aversa ha richiesto alla Regione una proroga per i tirocinanti del progetto GOL, dopo la protesta del 14 maggio davanti al municipio. La richiesta mira a garantire la continuità dei tirocini, che sono stati messi in discussione da incertezze sul prolungamento. La protesta dei tirocinanti ha evidenziato il timore di perdere l’opportunità di formazione e inserimento lavorativo. La questione resta aperta e in attesa di risposte ufficiali da parte delle autorità regionali.
Dopo la protesta inscenata lo scorso 14 maggio all’esterno del Comune di Aversa dai tirocinanti del progetto GOL, arriva una presa di posizione dell’amministrazione comunale. Il sindaco Francesco Matacena ha infatti inviato una lettera al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e all’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, chiedendo la proroga dei Tirocini di Inclusione Sociale attualmente in corso presso l’ente. Il contratto dei tirocinanti è infatti in scadenza alla fine del mese di luglio. Intanto, dalla Commissione Politiche Sociali del Comune di Aversa, il presidente Ivan Giglio fa sapere che si sta lavorando con il massimo impegno per individuare una soluzione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Incertezza per tirocinanti Gol, sindaco di Aversa chiede proroga a Regione
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