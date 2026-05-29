Incertezza per tirocinanti Gol, sindaco di Aversa chiede proroga a Regione

Notizia in breve

Il sindaco di Aversa ha richiesto alla Regione una proroga per i tirocinanti del progetto GOL, dopo la protesta del 14 maggio davanti al municipio. La richiesta mira a garantire la continuità dei tirocini, che sono stati messi in discussione da incertezze sul prolungamento. La protesta dei tirocinanti ha evidenziato il timore di perdere l’opportunità di formazione e inserimento lavorativo. La questione resta aperta e in attesa di risposte ufficiali da parte delle autorità regionali.