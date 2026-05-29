In Giappone tra fantasie e apparizioni per rammendare memoria e intimità

Notizia in breve

Un viaggiatore ha descritto in un articolo le sue impressioni durante un soggiorno in Giappone, evidenziando come le fantasie e le apparizioni siano parte di un percorso di memoria e intimità. Nell’articolo si menziona anche la testimonianza di uno scrittore che, in passato, aveva osservato i ciliegi in fiore e altre bellezze del paese. Le narrazioni si concentrano su sensazioni e immagini legate a esperienze personali e alla cultura locale.