In Giappone tra fantasie e apparizioni per rammendare memoria e intimità
Un viaggiatore ha descritto in un articolo le sue impressioni durante un soggiorno in Giappone, evidenziando come le fantasie e le apparizioni siano parte di un percorso di memoria e intimità. Nell’articolo si menziona anche la testimonianza di uno scrittore che, in passato, aveva osservato i ciliegi in fiore e altre bellezze del paese. Le narrazioni si concentrano su sensazioni e immagini legate a esperienze personali e alla cultura locale.
Scaffale «La stagione delle case vuote», di Francesca Scotti per Hacca. Una raccolta di racconti che attraversa antiche e nuove zone d’ombra Il primo a raccontare sul Corriere della Sera le sue impressioni di viaggio in Giappone fu Giovanni Comisso che nelle sue corrispondenze annotava la bellezza dei ciliegi in fiore e delle donne di Kyoto. Appena più tardi, nel 1931, anche Ercole Patti si imbarca nella lunga traversata; le sue impressioni sono registrate in un reportage che compila per La Gazzetta del Popolo e descrivono l’inavvicinabilità culturale di un paese che forse lo scrittore italiano non compenetra, che in qualche modo gli si sottrae. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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