Questa sera, l’artista Alex Russo ha esordito con la sua band, Il Viaggio di Alex Russo, a Catania. L’evento si è svolto in un locale della città, con l’artista che ha presentato il suo primo concerto pubblico. La band ha eseguito diversi brani, attirando il pubblico presente. La serata si è conclusa senza incidenti, con l’artista che ha ringraziato gli spettatori per la partecipazione.

L’artista Alex Russo debutta questa sera con la sua band Il Viaggio di Alex Russo Catania C’è chi sceglie una sola strada e la percorre in linea retta. Alex Russo no. Catanese, artista di strada, giocoliere, attore di circo-teatro, cabarettista, e ora anche cantante e autore di canzoni: la sua infatti è una biografia costruita per stratificazioni, dove ogni nuova forma espressiva non sostituisce la precedente ma anzi la ingloba, la arricchisce e la porta più in alto. Cresciuto alle pendici dell’Etna. Cresciuto alle pendici dell’Etna, Russo dal 2009 gira la Sicilia e il Sud Italia come artista di strada, portando in piazza giocoleria, equilibrismo e comicità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Viaggio di Alex Russo: quando l’anima trova la sua forma

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