Il caldo si avvicina, anzi sembra proprio essere arrivato all’improvviso e se ancora non sei pronto a sudare semplicemente stando seduto, per avere un po’ di fresco i ventilatori sono l’alternativa economica e spesso sottovalutata. I condizionatori sono la scelta più diffusa, ma hanno costi alti e spesso sono fonte di discussione tra chi li vuole a temperature glaciali e chi invece vive bene anche senza. Il ventilatore può essere posizionato dove vuoi, ci sono modelli adatti ad ambienti grandi e piccoli e poi non influiscono sulla bolletta, senza dimenticare che hanno costi d’acquisto molto più contenuti. Se state pensando che saranno anche economici, ma spesso sono rumorosi, vi stupiremo svelandovi che ci sono modelli silenziosissimi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il ventilatore silenzioso e potente diventa oggetto di design, e puoi metterlo sul tavolo o a terra

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