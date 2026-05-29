La conduttrice non compare più nei palinsesti Rai. La sua presenza è scomparsa dai programmi e dagli annunci ufficiali. La trasmissione di cui era protagonista non è più in programmazione. La decisione è stata comunicata all’interno della rete senza dettagli pubblici. La sua assenza si nota nelle griglie di programmazione aggiornate. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le motivazioni di questa scelta. La sua figura non compare più nelle liste di presentatori e conduttori della rete.

L’estate televisiva è ormai alle porte e, come ogni anno, la presentazione dei nuovi palinsesti Rai rappresenta uno dei momenti più attesi dagli addetti ai lavori e dal pubblico. Tra conferme, novità e grandi ritorni annunciati, la conferenza stampa dedicata alla programmazione estiva ha acceso immediatamente il dibattito sui social e tra gli osservatori del settore. A catturare l’attenzione, però, è stata soprattutto una presenza mancata. >> Belen Rodriguez, le foto in ospedale e scoppia il caso: l’allerta tra i giornalisti Il direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, ha illustrato ai giornalisti le principali strategie dell’azienda per i prossimi mesi, puntando su nuovi format, volti emergenti e trasmissioni pensate per accompagnare il pubblico durante la stagione più calda dell’anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Il suo nome non c’è”. Rai, la conduttrice fuori dai palinsesti

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