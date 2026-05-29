Il rumore delle città sta cambiando il canto degli uccelli ma secondo un nuovo studio non vale per tutte le specie

Il canto degli uccelli nelle aree urbane è diverso rispetto alle zone più tranquille, secondo uno studio su decine di specie europee di passeriformi. I ricercatori hanno osservato che alcune specie modificano il loro canto in risposta al rumore cittadino, mentre altre mantengono il loro modo di cantare senza variazioni evidenti. La ricerca si è concentrata sull’adattamento delle diverse specie ai livelli di rumore delle città.

Uno studio su decine di specie europee di passeriformi mostra che il rumore delle città può cambiare il canto degli uccelli, ma non tutte le specie si adattano allo stesso modo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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They can't stand each other, yet a storm traps them together | Full Movie

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