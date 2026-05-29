Il maltempo di ieri ha causato l’oscuramento di otto lampioni in diverse zone della città. La caduta di alberi e rami ha danneggiato alcuni punti luce lungo le strade principali e secondarie. Nessun ferito è stato segnalato, ma l’intervento dei tecnici è stato necessario per ripristinare l’illuminazione in alcune aree. La situazione si è normalizzata nel corso della notte.

Lunedì (1 giugno) la riparazione da parte dei tecnici incaricati: problemi in viale Buozzi, via Donatello e via Bonistallo EMPOLI – Il maltempo della giornata di ieri (28 maggio) ha provocato limitati e circoscritti danni alla pubblica illuminazione. Nello specifico, la ditta incaricata della manutenzione ha affermato che a oggi sono rimasti spenti 3 corpi illuminanti su viale Buozzi, 1 su via Donatello e 4 su via Bonistallo. Gli impianti in generale sono accesi e funzionanti ma rimane il guasto circoscritto. Nella giornata di lunedì (1 giugno) l’azienda conta di ripristinare per intero la funzionalità delle luci notturne. Copyright © Citycomm - p. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il maltempo lascia strascichi: otto lampioni fuori uso a Empoli

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