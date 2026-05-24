Otto persone sono state denunciate dopo una rissa tra colleghi in via XXV Aprile, a Leno. La disputa è iniziata con l’uso di un triangolo di emergenza, che ha provocato ferite considerate urgenti. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dello scontro o sulle identità dei coinvolti, ma si sa che la lite ha portato al ricorso alle cure mediche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

? Punti chiave Come ha fatto un triangolo da emergenza a causare ferite urgenti?. Chi sono i colleghi coinvolti nella violenta rissa di via XXV Aprile?. Perché una discussione tra lavoratori è degenerata in una rissa collettiva?. Quali conseguenze legali attende il responsabile dell'aggressione con l'oggetto metallico?.? In Breve Otto stranieri tra 25 e 40 anni denunciati per rissa in via XXV Aprile.. Un pakistano di 29 anni risponde anche di lesioni personali aggravate.. Due feriti dimessi dagli ospedali di Manerbio e Brescia con 5 giorni di prognosi.. Litigio scaturito tra colleghi di un'azienda situata nel comune di Desenzano del Garda.. Otto cittadini stranieri sono stati denunciati dai carabinieri dopo una violenta rissa scoppiata in via XXV Aprile a Leno nella serata di venerdì 22 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leno, rissa tra colleghi: otto denunciati dopo l’uso di un triangolo

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