Il Festival Paganiniano tocca anche a Ceparana con Cimino e Sorrentino
Il Festival Paganiniano di Carro si sposta a Ceparana, dopo l’anteprima a Buranco con l’esibizione di Thomas de Santi e la Pjc Puccini Jaz Choir diretta da Piero Gaddi. Domani si terrà l’evento nel Comune di Bolano.
Toccherà anche il Comune di Bolano il Festival Paganiniano di Carro. Dopo l’anteprima, che si terrà domani a Buranco con l’esibizione di Thomas de Santi e la Pjc Puccini Jaz Choir diretta da Piero Gaddi, il festival toccherà anche Ceparana. L’appuntamento è per sabato 6 giugno, dalle 21 in piazza 25 aprile, con l’esibizione di Lorenzo Cimino e Sergio Sorrentino. Si tratta di un importante ritorno del festival in bassa Val di Vara, in un anno in cui lo stesso evento – riconosciuto dal ministero della Cultura come manifestazione di rilievo nazionale – punta a crescere ancora, anche a livello nazionale, in un anno importantissimo che vedrà, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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