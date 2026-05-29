il festival paganiniano tocca anche a ceparana con cimino e sorrentino

Toccherà anche il Comune di Bolano il Festival Paganiniano di Carro. Dopo l’anteprima, che si terrà domani a Buranco con l’esibizione di Thomas de Santi e la Pjc Puccini Jaz Choir diretta da Piero Gaddi, il festival toccherà anche Ceparana. L’appuntamento è per sabato 6 giugno, dalle 21 in piazza 25 aprile, con l’esibizione di Lorenzo Cimino e Sergio Sorrentino. Si tratta di un importante ritorno del festival in bassa Val di Vara, in un anno in cui lo stesso evento – riconosciuto dal ministero della Cultura come manifestazione di rilievo nazionale – punta a crescere ancora, anche a livello nazionale, in un anno importantissimo che vedrà, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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