Il contenzioso in materia di scrutini ed esami | natura degli atti vizi di legittimità e limiti del sindacato giurisdizionale

Notizia in breve

Gli atti relativi agli scrutini e agli esami di maturità sono considerati atti amministrativi a contenuto valutativo, prodotti da organi collegiali nell’ambito di una funzione pubblica. La loro natura giuridica determina limiti e modalità di controllo da parte del giudice amministrativo. La legittimità di tali atti può essere contestata per vizi di legittimità, come irregolarità procedurali o errori di valutazione. Il sindacato giurisdizionale si limita a verificare la conformità ai principi di legge e ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.