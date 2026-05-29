Il contenzioso in materia di scrutini ed esami | natura degli atti vizi di legittimità e limiti del sindacato giurisdizionale

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli atti relativi agli scrutini e agli esami di maturità sono considerati atti amministrativi a contenuto valutativo, prodotti da organi collegiali nell’ambito di una funzione pubblica. La loro natura giuridica determina limiti e modalità di controllo da parte del giudice amministrativo. La legittimità di tali atti può essere contestata per vizi di legittimità, come irregolarità procedurali o errori di valutazione. Il sindacato giurisdizionale si limita a verificare la conformità ai principi di legge e ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

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Lo scrutinio finale, così come l’ammissione o non ammissione all’esame, costituisce un provvedimento amministrativo conclusivo di un procedimento articolato, che incide direttamente sulla carriera scolastica dello studente. Analogamente, gli atti dell’esame di maturità – dalla valutazione delle prove alla determinazione del punteggio finale – assumono natura provvedimentale. La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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