Il Comune di Napoli ha deciso di tenere metro e bus Anm in house nonostante il ricorso dell'Antitrust

Il Comune di Napoli ha deciso di affidare nuovamente a Anm la gestione di metro e bus per altri sei anni, a partire da luglio. Nonostante l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia presentato ricorso al Tar contro questa proroga, il Comune ha annunciato che si opporrà in tribunale. La decisione di mantenere l’affidamento in house è stata confermata dall’amministrazione locale.

Il Comune conferma l'affidamento ad Anm per altri 6 anni a partire da luglio: l'Authority ha impugnato al Tar l'ultima proroga, ma il Comune si costituirà contro. I creditori di 25 milioni di euro in più per chiudere il concordato pre-fallimentare. I sindacati: "Piano diabolico per fermare il risanamento di Anm". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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