XCENA investe 135 milioni di euro nello sviluppo di chip di memoria progettati per superare i limiti attuali. L’obiettivo è migliorare le prestazioni riducendo i rallentamenti causati dal movimento dei dati, che attualmente limita anche le capacità di ChatGPT. La tecnologia si propone di sostituire dieci server tradizionali, offrendo una soluzione più efficiente per la gestione dei dati e le applicazioni di intelligenza artificiale.

? Domande chiave Come può un chip di memoria sostituire dieci server tradizionali?. Perché il movimento dei dati blocca le prestazioni di ChatGPT?. Chi sono gli ex dirigenti Samsung che guidano questa rivoluzione?. Quando entrerà in produzione il nuovo chip MX1 per l'IA?.? In Breve Team guidato dai dirigenti Dohun Kim e Harry Juhyun Kim. Produzione su linee Samsung prevista entro la fine del 2026. Ricavi attesi dal mercato a partire dall'anno 2027. Architettura MX1 basata su design open-source RISC-V con migliaia di nuclei. La startup XCENA ha raccolto 135 milioni di dollari in un round di serie B per risolvere il limite strutturale dei sistemi di intelligenza artificiale, puntando sulla gestione della memoria anziché sul puro calcolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA, XCENA punta sulla memoria: 135 milioni per superare i limiti dei chip

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