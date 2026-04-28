Ricerca il piano da 30 milioni | l’Italia punta su biotech e chip

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato un investimento di 30 milioni di euro destinato a progetti di ricerca nei settori biotech e semiconduttori. I fondi sono destinati a sostenere collaborazioni europee e accordi bilaterali con paesi dell’America Latina e dell’Asia Centrale. Questa iniziativa mira a rafforzare le capacità innovative del paese in settori strategici e tecnologicamente avanzati.

? Cosa sapere Il MUR stanzia 30 milioni di euro per la ricerca su biotech e semiconduttori.. I fondi finanziano partenariati europei e accordi bilaterali con America Latina e Asia Centrale.. Il Ministero dell’Università e della Ricerca stanzia 30 milioni di euro per potenziare la ricerca italiana sui mercati internazionali, puntando su tecnologie strategiche come i semiconduttori e il settore biotech. La decisione, presa nell'ambito del Piano Triennale della Ricerca 2026-2028, mira a rafforzare la posizione del Paese nei programmi scientifici europei attraverso un sistema di finanziamenti strutturati e tempi certi per i bandi, una novità introdotta dalla ministra Bernini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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