i luoghi del tempo accende la maremma

È un grande festival che coinvolge tutta la Maremma: ci saranno attori, musicisti, filosofi, letterati. È " I luoghi del Tempo ", una manifestazione che da oggi al 17 giugno attraverserà la Maremma toscana e le Colline metallifere. Fra i protagonisti della rassegna Jacopo Fo (foto), Paolo Jannacci, Cristina Donà, Saverio Lanza, Tommaso Ragno, Valerio Aprea, Ascanio Celestini, Giobbe Covatta e molti altri. Che cosa propone "I luoghi del Tempo"? Cultura. Conoscenza. Spettacolo. Dialoghi. Passeggiate narrative, incontri con scrittori, teatro civile. Il festival prende il via oggi a Pian di Rocca, nel comune di Castiglione della Pescaia, con una serata con una serata speciale dedicata ai 100 anni dalla nascita di Dario Fo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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