I finalisti di The 50 chi è stato eliminato negli ultimi episodi e chi è ancora in gioco

Nei nuovi episodi di The 50, trasmessi dal 29 maggio su Amazon Prime Video, sono stati eliminati 19 concorrenti. La competizione prosegue con alcuni partecipanti ancora in gara, mentre altri sono stati esclusi nelle ultime puntate. La trasmissione continua a mostrare le eliminazioni e le sfide tra i finalisti, senza modificare il numero di concorrenti ancora in corsa.

Nei nuovi episodi di The 50, dal 29 maggio su Amazon Prime Video, sono stati eliminati un totale di 19 concorrenti. Ancora in gioco in 22, che hanno conquistato l'accesso alla finale. Dal 5 giugno gli ultimi 3 episodi. Attenzione spoiler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMICI 25 - CHI È STATO ELIMINATO - SESTA PUNTATA

Notizie e thread social correlati

Serale di Amici, anticipazioni ottava puntata (9 maggio): chi è stato eliminato, chi sono i finalisti e gli ospitiNella serata del 9 maggio si è tenuta l’ottava puntata di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Serale Amici 25, anticipazioni Semifinale del 9 maggio: chi è stato eliminato, i finalisti e gli ospitiSabato 9 maggio va in onda la semifinale del Serale di Amici 25, durante la quale si conosceranno i concorrenti che accederanno alla finale e chi...

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni della finale, chi vincerà?; La macchina del tempo porta Federico Baldi tra i finalisti di Musicultura; Verissimo speciale Amici 25: sabato 23 maggio ospiti i finalisti; Dalla Strada al Palco Special, finale su Rai 1: artisti ospiti e giuria di stasera.

Uno dei migliori Set di Finalisti reddit

Premio Calvino 2026: ecco i 9 libri finalisti della 39esima edizione illibraio.it/news/editoria/… #editoria #narrativa x.com

Finale The Voice Kids 2026/ Diretta e vincitore: Matteo Trullu in trionfo per il team Nek!Va in onda questa sera 14 febbraio su Rai 1 la finale di The Voice Kids 2026 che eleggerà il vincitore: anticipazioni, finalisti e come funziona Finale The Voice Kids 2026: commento e diretta 14 ... ilsussidiario.net

The Voice Kids: stasera la semifinale su Rai 1I nove aspiranti finalisti di ciascun team si esibiranno in tre gruppi da tre. Per ogni terzina, il coach avrà il compito di scegliere un solo cantante da far avanzare alla puntata conclusiva. Al ... it.blastingnews.com