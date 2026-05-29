I 70 anni dell' Accademia Cappiello in mostra a Firenze

Da firenzetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una mostra a Firenze celebra i settant’anni dell’Accademia Cappiello, parte del polo formativo Hdemy Group. L'esposizione intitolata “Essere Cappiello” espone materiali storici e fotografie che documentano la lunga storia dell’istituto. La rassegna si svolge in uno spazio cittadino dedicato alla memoria e alla tradizione dell’accademia, aperta al pubblico per un periodo limitato.

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Accademia Cappiello di Firenze, parte del polo formativo Hdemy Group, celebra i suoi settant’anni con “Essere Cappiello. Immagine, memoria e formazione del visivo”, una mostra dedicata alla storia dell’Accademia, all’eredità di Leonetto Cappiello (1875–1942), e alla continuità della formazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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