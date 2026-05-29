Gli Stati Uniti hanno richiesto 48 ore prima di firmare un accordo con l’Iran riguardante il transito nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, sono stati rimossi alcuni dispositivi esplosivi presenti nella zona. La decisione di attendere due giorni si lega alla necessità di verificare alcune condizioni dell’intesa, mentre la rimozione delle mine mira a ridurre i rischi per le navi che attraversano lo stretto. Il testo dell’accordo non è stato reso pubblico e i dettagli sui contenuti sono ancora in fase di definizione.

? Punti chiave Perché Trump ha chiesto 48 ore prima di firmare l'accordo?. Come influirà la rimozione delle mine sulla sicurezza dello stretto?. Chi gestirà realmente il transito delle navi commerciali dopo l'intesa?. Quali conseguenze avranno i nuovi attacchi americani sui mercati globali?.? In Breve Iran rimuoverà mine nello stretto entro 30 giorni per garantire navigazione illimitata.. Teheran chiede sblocco fondi e aiuti umanitari in cambio di gestione uranio.. Mojtaba Khamenei esprime preoccupazione per l'imprevedibilità della strategia statunitense.. Pasdaran hanno intercettato 26 imbarcazioni e attaccato 4 navi non autorizzate.. Washington e Teheran hanno raggiunto un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma Donald Trump ha richiesto 48 ore di riflessione prima di apporre la firma definitiva sul documento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz: accordo USA-Iran per il transito, Trump chiede 48 ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Media di Teheran: Bozza di accordo, anche riapertura di Hormuz entro 30 giorni. Trump smentisce

Notizie e thread social correlati

Usa-Iran: accordo per riaprire Hormuz. Ma Trump vuole 48 ore per rifletterciUn accordo tra Usa e Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz è stato raggiunto, ma manca ancora la firma finale.

Trump lancia un ultimatum all’Iran per la riapertura di Hormuz: “48 ore per un accordo o sarà l’inferno"Il presidente ha dato all’Iran un termine di 48 ore per aprire lo stretto di Hormuz, minacciando conseguenze se non ci sarà un accordo.

Temi più discussi: Usa-Iran, si va verso l’accordo. Hormuz e nucleare i punti dell’intesa; Slitta la firma dell'accordo Iran-Usa, Hormuz resta chiuso. Si tratta ancora. Rubio ottimista; Guerra, Usa-Iran verso accordo. Da Hormuz all'uranio: cosa sappiamo; I punti dell'intesa Usa-Iran: la Stretto di Hormuz, la tregua e l'arricchimento dell'uranio.

Iran e Usa hanno raggiunto un accordo, manca il sì di Trump. Annuncio forse domenica. Teheran: spari contro navi a Hormuz. Raid israeliani su Beirut x.com

'Accordo tra Usa e Iran', ma Trump vuole altri giorni per pensarciDopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa, secondo le fonti americane e mediorientali citate ... ansa.it

Iran, la guerra in diretta: accordo raggiunto su tregua di 60 giorni, manca solo ok di Trump. Israele attacca Beirut, Teheran colpisce base americanaLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Secondo Axios accordo raggiunto su tregua di 60 giorni, manca solo ok di Trump ... fanpage.it

L'Autorità di Hormuz dell'Iran non è una tattica di negoziazione. È l'accordo con cui Teheran vuole allontanarsi. reddit