Un accordo tra Usa e Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz è stato raggiunto, ma manca ancora la firma finale. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto 48 ore per valutare i dettagli dell'intesa prima di approvarla. Non ci sono conferme sulla firma da parte del regime iraniano, e quindi la conclusione ufficiale dell’accordo è ancora in sospeso.

Roma 28 maggio 2026 – Verrebbe quasi da dire che ci siamo. Ma mancano le firme di Donald Trump da una parte e del regime iraniano dall’altra; quindi, non resta che aspettare un paio di giorni, ossia quelli chiesti del numero uno della Casa Bianca per riflettere sui contenuti del documento. Stando alle indiscrezioni riportate da Axios, il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e l’avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Da parte della Repubblica islamica, c’è l’impegno, generico, a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari. Si stabilisce che le prime questioni da negoziare nel corso dei 60 giorni riguarderanno lo smaltimento delle scorte dell’uranio altamente arricchito, che Washington vorrebbe tenere al sicuro negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usa-Iran: accordo per riaprire Hormuz. Ma Trump vuole 48 ore per rifletterci

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Usa-Iran vicini a un accordo. Annuncio nelle prossime ore e subito in vigore

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