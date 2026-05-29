Stefano De Martino ha annunciato che la co-conduttrice di Sanremo 2027 sarà una donna. La scelta è stata già fatta e ha suscitato reazioni tra il pubblico. Il percorso verso il festival è appena iniziato, ma le voci e le indiscrezioni sulla prossima edizione si moltiplicano. La conferma ufficiale arriverà nei prossimi mesi, mentre sui social si moltiplicano i commenti degli utenti.

Il percorso che porterà al Festival di Sanremo 2027 è appena cominciato, ma attorno alla prossima edizione della kermesse si stanno già moltiplicando indiscrezioni e ipotesi. Al centro dell’attenzione c’è naturalmente Stefano De Martino, chiamato a raccogliere una sfida enorme: guidare il Festival non soltanto come conduttore, ma anche come direttore artistico, in quello che viene considerato il passaggio più importante della sua carriera televisiva. Dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni e la crescita costante della sua popolarità, l’ex ballerino campano si prepara a un appuntamento che potrebbe consacrarlo definitivamente tra i grandi volti della televisione italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ha già scelto. Lei”. Co-conduttrice Sanremo 2027, Stefano De Martino, pubblico già impazzito

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De Martino ha già scelto tutto: la co-conduttrice segreta di Sanremo 2027 è lei!

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