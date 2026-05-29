Gli Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto dagli Stati Uniti una linea di swap valutario, confermando una decisione puramente strategica. La richiesta è stata accettata e le autorità hanno definito i dettagli dell’accordo. La mossa è stata comunicata ufficialmente a metà aprile, senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La linea di swap permette agli Emirati di accedere a liquidità in dollari statunitensi in modo più rapido e sicuro.

Gaza, gli Emirati si “prenotano” per la ricostruzione: la Dp World s’offre al Board di Trump&C. per costruire un porto Nell’arco di poche ore, il segretario al Tesoro Bessent ha appoggiato pubblicamente la proposta emiratina, precisando che richieste analoghe erano state avanzate da svariati Paesi “del Golfo Persico e dell’Asia” parimenti colpiti dalle implicazioni della guerra israelo-statunitense contro l’Iran. E specificando che l’apertura di una linea di swap a beneficio degli Emirati Arabi Uniti risulta necessaria a “preservare l’ordine nei mercati di finanziamento del dollaro e impedire la vendita disordinata di asset statunitensi”, incentivata de facto dalle implicazioni prodotte su scala planetaria dalla chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Emirati chiedono e ottengono dagli Usa una linea di swap valutario: una decisione puramente geostrategica

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ma al tajani, discendente del profeta islamico, che fine ha fatto? nessuna dichiarazione roboante ai tg (gli italiani non si toccano!!!) x.com

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