Alle 16.48, nel corso della corsa femminile del Giro delle Fiandre 2026, Vollering ha effettuato un allungo sul Koppenberg, lasciando indietro Wiebes che ha perso contatto. Longo Borghini si è mantenuta nelle prime posizioni. Un secondo gruppetto si è riunito con il primo, offrendo un quadro di corsa molto combattuto. La gara prosegue in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.20 16.48 Il secondo gruppetto si è riportato sul primo. Sono circa una ventina le atlete in testa, ma non c’è Lorena Wiebes. Per le atlete in teta sarà essenziale trovare l’accordo per evitare che la velocista olandese torni sotto. 16.46 Ci sono tante delle favorite in questo gruppetto di testa: Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Lotte Kopecky. A pochi secondi segue un altro gruppo con Balsamo e Persico. 16.44 Ha perso qualche secondo anche Elisa Balsamo che è passata in cima alla salita con una decina di secondi di ritardo dal gruppetto di testa. 16.43 Benissimo Paternoster che si trova in quinta posizione a pochi metri dalle prime. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: allungo di Vollering sul Koppenberg. Perde contatto Wiebes, bene Longo Borghini

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