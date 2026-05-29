Il concerto di esordio di Zerofiltro, parte del tour “Giovani allo Sbaraglio”, si è tenuto nel Teatro Roma di Portici e ha registrato il tutto esaurito. I biglietti sono stati venduti in sole due settimane, lasciando pochi o nessun posto disponibile. La band ha esordito davanti a un pubblico numeroso, con l’intera sala occupata e i biglietti esauriti prima dell’evento.

I fratelli Francesco Jaco Misto e Marco Misto, giovanissimi autori, compositori e arrangiatori napoletani, hanno regalato alla platea più di due ore di emozioni potenti. Prodotto da Sud in Sound, il live ha proposto in scaletta tutti i brani del disco uscito a gennaio, che dà il titolo al tour, e i singoli con cui hanno iniziato a raccontarsi al mondo della musica: “Troppo fragili”,“Gelida serata”, “La forma dei tuoi baci”, “Capelli al vento” e “Ogni sera”, quest’ultimo inserito anche nella tracklist dell’album. Brani che si sono incrociati e intrecciati con “Angela”, “Al Centro Direzionale”, “Anime sole”, “Quattro fontane”, “Esci dalla comfort zone”, “Yughi”, “Ci sarà tempo”, “Giovani Allo Sbaraglio”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Giovani allo Sbaraglio”, sold out per il concerto d’esordio di Zerofiltro

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