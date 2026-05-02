In una recente dichiarazione, il presidente del Comitato di controllo dell'Inail di Reggio Emilia ha evidenziato diverse criticità legate alle attività di scuola-lavoro. Secondo quanto riferito, gli studenti coinvolti in tirocini si sono trovati in officina senza scarpe né altri dispositivi di protezione, e senza aver effettuato la visita medica obbligatoria. Inoltre, la formazione online a loro disposizione si limita a quattro ore, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli studenti durante queste esperienze.

Studenti senza scarpe e altro materiale antinfortunistico, in officina senza alcuna visita medica obbligatoria e con sole quattro ore di formazione online. Davide Vasconi (Cgil), presidente del Comitato di controllo provinciale dell’ Inail della provincia di Reggio Emilia non usa la parola “sfruttamento”, ma non esita a elencare i problemi che vede ogni giorno riguardo ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, l’ex alternanza scuolalavoro che i ragazzi dei licei devono fare per novanta ore, quelli dei tecnici per 150 ore e i professionali per circa 210 ore. A convincere Vasconi ad intervenire è stato l’ultima segnalazione –...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scuola-lavoro, il presidente del Comitato di controllo Inail di Reggio Emilia: “Studenti allo sbaraglio senza materiale antinfortunistico e formazione”

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Scuola-lavoro, il presidente del Comitato di controllo Inail di Reggio Emilia: Studenti allo sbaraglio senza materiale antinfortunistico e formazioneNiente dispositivi di sicurezza, visite mediche saltate e solo 4 ore di formazione online: la denuncia dell'Inail di Reggio Emilia. ilfattoquotidiano.it

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