Giovani a sesso zero

Da lanotiziagiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Italia, il numero di bambini e adolescenti sta diminuendo, secondo i dati ufficiali. I giovani trascorrono meno tempo in presenza e più ore sui dispositivi digitali, comunicando principalmente tramite messaggi istantanei. Le interazioni faccia a faccia sono rare, e questa tendenza si riflette in una riduzione della socializzazione tradizionale tra i più giovani. I dati demografici mostrano un calo delle nascite, mentre le abitudini di comunicazione sono cambiate radicalmente rispetto al passato.

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L’Italia non fa più bambini. Per forza: i ragazzi non si incontrano, stanno attaccati ai telefoni, si parlano tramite whatsapp. Risultato: sesso zero. Bianca Musi via email Gentile lettrice, secondo un’inchiesta dell’anno scorso del New York Times il 25% degli americani non fa sesso da almeno un anno e tra questi i giovani sotto i 30 anni sono addirittura il 30%, il quadruplo del 2008. Lo stesso fenomeno in Giappone, accompagnato da stili di vita solitari e isolamento dalle proprie comunità. Qualcosa di simile forse accade anche in Italia, vista la bassa natalità. Però non credo sia colpa solo dei telefoni. Certo, l’isolamento da iper-tecnologia conta come anche la diffusa pornografia in internet, ma a mio parere la causa profonda è la mancanza di ideali condivisi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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