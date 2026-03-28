La nazionale tedesca si prepara all’amichevole contro il Ghana, in programma a Stoccarda il 30 marzo alle 20:45. La partita segue la recente sfida contro la Svizzera, durante la quale sono stati segnati diversi gol. La Germania, guidata dall’allenatore Nagelsmann, affronta ora una squadra africana allenata da Addo, in un incontro che si svolge nel contesto delle amichevoli internazionali di preparazione.

Dopo la giostra di gol vista contro i vicini svizzeri la Germania di Nagelsmann affronta a Stoccarda il Ghana di Addo. Contro i rossocrociati è stato un tripudio di gol e capovolgimenti di fronte, dove Wirtz con una doppietta ha fatto la differenza nel finale evitando un pareggio che pareva già scritto. Vittoria importante sulla strada che porta al mondiale nordamericano, con i soliti già noti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Germania-Ghana (Amichevole, 30-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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