Geopolitica e IA | le nuove forze che scuotono l’economia globale

A dicembre 2025, il tasso di inflazione armonizzata in Italia si è attestato all’1,2 per cento. I dati di Eurostat mostrano come la fragilità degli equilibri geopolitici e le tensioni commerciali abbiano un impatto diretto sulla stabilità dei prezzi.

? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). La fragilità degli equilibri geopolitici e le tensioni commerciali influenzano direttamente la stabilità dei prezzi, come evidenziato dal tasso di inflazione HICP di dicembre 2025. Fonte Eurostat? L’ordine mondiale che abbiamo conosciuto sta svanendo sotto il peso di una frammentazione che non ammette più la neutralità degli attori economici. Le vecchie certezze del libero scambio si scontrano oggi con la realtà brutale di blocchi contrapposti, dove le risorse strategiche diventano armi di pressione politica e i flussi energetici si trasformano in vettori di instabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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