Genova altri 10 agenti della polizia locale indagati per pestaggi ai fermati | sono 25 in totale

Notizia in breve

La Procura di Genova ha indagato altri dieci agenti della polizia locale, portando il totale a 35. Le indagini riguardano presunti pestaggi di fermati, falsi verbali e peculato durante le perquisizioni. Finora, 25 agenti sono stati già coinvolti nel procedimento. Le accuse includono violenze, sottrazioni di denaro e beni, e irregolarità nelle procedure di identificazione e verbalizzazione. Le indagini sono in corso e non sono state rese note ulteriori implicazioni o sviluppi.