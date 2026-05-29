Genova altri 10 agenti della polizia locale indagati per pestaggi ai fermati | sono 25 in totale
La Procura di Genova ha indagato altri dieci agenti della polizia locale, portando il totale a 35. Le indagini riguardano presunti pestaggi di fermati, falsi verbali e peculato durante le perquisizioni. Finora, 25 agenti sono stati già coinvolti nel procedimento. Le accuse includono violenze, sottrazioni di denaro e beni, e irregolarità nelle procedure di identificazione e verbalizzazione. Le indagini sono in corso e non sono state rese note ulteriori implicazioni o sviluppi.
Le indagini della Procura di Genova su casi di pestaggi ai danni dei fermati, ma anche falsi verbali e peculato per aver sottratto denaro o altri beni durante le perquisizioni, hanno portato all'identificazione di altri 10 poliziotti in aggiunta ai 25 finiti da tempo nel mirino degli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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