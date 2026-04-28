L’UNICEF ha diffuso un nuovo allarme riguardante la regione del Darfur, segnalando che i bambini si trovano ancora in una crisi umanitaria grave, a vent’anni dall’inizio del conflitto. Secondo il rapporto, ci sono state violenze e sfollamenti, e l’accesso agli aiuti internazionali rimane limitato. La situazione dei minori è al centro di una delle emergenze più critiche in Sudan.

Nel nuovo Child Alert, l’UNICEF denuncia violenze, sfollamenti e carenza di aiuti internazionali: i minori del Darfur tornano al centro di una delle peggiori emergenze umanitarie del Sudan.. A vent’anni da quando il Darfur ha catturato l’attenzione mondiale a causa della violenza che ha devastato le comunità e causato lo sfollamento di milioni di persone in Sudan, i bambini della regione sono nuovamente intrappolati in una crisi catastrofica, ma con minore attenzione e aiuti internazionali, ha avvertito l’UNICEF in un nuovo Child Alert pubblicato oggi. Il rapporto, “ Darfur: 20 anni dopo, i bambini sono ancora in pericolo ” (Darfur: 20...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Darfur, nuovo allarme UNICEF: bambini intrappolati in una crisi catastrofica vent’anni dopo il conflitto

Notizie correlate

UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Contenuti utili per approfondire

Sudan: Unicef, a 20 anni dalle proteste internazionali, i bambini del Darfur affrontano una crisi ancora più graveA vent'anni da quando il Darfur ha catturato l'attenzione mondiale a causa della violenza che ha devastato le comunità e causato lo sfollamento di milioni di persone in Sudan, i bambini della regione ... agensir.it

Povertà infantile, l’allarme Unicef 2025: 417 milioni di bambini senza beni essenzialiNel nuovo rapporto globale, Unicef fotografa un mondo in cui un bambino su cinque vive senza nutrizione adeguata, acqua sicura o servizi igienici. Progressi in rallentamento e rischi in aumento 417 ... leggo.it