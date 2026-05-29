Nell’area del cantiere della Torre Garisenda a Bologna, sono iniziati i lavori con l’installazione dei primi micropali per sostenere i tralicci. Gli operai stanno posando i sostegni, simili a quelli usati per la Torre di Pisa. L’obiettivo è completare le operazioni e riaprire la Torre degli Asinelli entro il 2028. Sul posto si vedono i micropali già inseriti nel terreno, pronti a sostenere la struttura temporanea.

Bologna, 29 maggio 2026 – Si vedono i primi micropali (video). Nell’area del cantiere della Torre Garisenda, a Bologna, gli operai sono al lavoro per posare i sostegni che andranno a reggere i famosi tralicci già utilizzati per la Torre di Pisa. Solo grazie ai tiranti, infatti, sarà possibile completare la fase di messa in sicurezza (l’obiettivo è il 2028) propedeutica al successivo restauro. A quel punto sarà anche possibile riaprire l’Asinelli al flusso turistico. Ai piedi delle Due Torri è direttamente il sindaco Matteo Lepore a fare il punto su come procedono le operazioni: “E’ un lavoro molto importante per la Garisenda. Ci sarà il cantiere nella sua nuova fase, quella che di fatto andrà a costruire le basi, le fondamenta per i tralicci che verranno poi installati nei prossimi mesi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Garisenda, i primi micropali per i tralicci. “L’obiettivo è riaprire l’Asinelli nel 2028”

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