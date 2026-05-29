GAIS-Kalmar sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il 30 maggio 2026 alle 15:00 si disputa la decima giornata di Allsvenskan tra GAIS e Kalmar. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote di scommessa sono disponibili. La partita si gioca allo stadio di GAIS, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Non sono stati forniti pronostici ufficiali per questa sfida.
Turno numero 10 di Allsvenskan che nella giornata di sabato vede il GAIS impegnato in casa contro il Kalmar. I markillarna hanno dato filo da torcere alla capolista nell’ultimo turno, ma sono usciti sconfitti nonostante la superiorità numerica nel finale di gara. Il momento della squadra di Holmberg rimane positivo e i segnali per una pronta risalita ci sono tutti. I Röda Bröder grazie alle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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