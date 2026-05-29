GAIS-Kalmar sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30 maggio 2026 alle 15:00 si disputa la decima giornata di Allsvenskan tra GAIS e Kalmar. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote di scommessa sono disponibili. La partita si gioca allo stadio di GAIS, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Non sono stati forniti pronostici ufficiali per questa sfida.

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Turno numero 10 di Allsvenskan che nella giornata di sabato vede il GAIS impegnato in casa contro il Kalmar.  I markillarna hanno dato filo da torcere alla capolista nell’ultimo turno, ma sono usciti sconfitti nonostante la superiorità numerica nel finale di gara. Il momento della squadra di Holmberg rimane positivo e i segnali per una pronta risalita ci sono tutti. I Röda Bröder grazie alle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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