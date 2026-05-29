GAIS-Kalmar sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Notizia in breve

Il 30 maggio 2026 alle 15:00 si disputa la decima giornata di Allsvenskan tra GAIS e Kalmar. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote di scommessa sono disponibili. La partita si gioca allo stadio di GAIS, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Non sono stati forniti pronostici ufficiali per questa sfida.